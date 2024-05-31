Çinli Turistler Fethiye'de Yamaç Paraşütü Uçuşlarının Yüzde 40'ını Gerçekleştirdi - Son Dakika
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Çinli Turistler Fethiye'de Yamaç Paraşütü Uçuşlarının Yüzde 40'ını Gerçekleştirdi

Çinli Turistler Fethiye\'de Yamaç Paraşütü Uçuşlarının Yüzde 40\'ını Gerçekleştirdi

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Babadağ'dan bu yıl yapılan yaklaşık 34 bin yamaç paraşütü uçuşunun yüzde 40'ını Çinli turistler gerçekleştirdi. Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Babadağ, her yıl binlerce yerli ve yabancı turiste yamaç paraşütü deneyimi sunuyor. Kovid-19 salgınının ardından bölgeyi yeniden tercih eden Çinliler, yoğunluk oluşturuyor. Ölüdeniz Yamaç Paraşütü Pilotları Kooperatifi Başkanı Tolga Yıldırım, bu yılki uçuşların yüzde 40'ının Çinli turistler tarafından gerçekleştirildiğini belirtti. Yıldırım, Çinli turistlerin katılımıyla ticari uçuş sayısını artırmayı hedeflediklerini ve turizmi 12 aya yaymayı planladıklarını ifade etti.

31.05.2024 11:57
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Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Babadağ'dan bu yıl yapılan yaklaşık 34 bin yamaç paraşütü uçuşunun yüzde 40'ını Çinli turistler gerçekleştirdi.

Dünyanın en iyi yamaç paraşütü merkezleri arasında gösterilen Ölüdeniz Mahallesi'ndeki 1965 rakımlı Babadağ, her yıl yamaç paraşütü yapmak isteyen binlerce yerli ve yabancı turiste heyecanlı dakikalar yaşatıyor.

Dağdaki pistlerden yamaç paraşütüyle havalanan tatilciler, Ölüdeniz'in manzarasını kuş bakışı izleme fırsatı buluyor. Adrenalin tutkunları, pilotların yaptığı akrobasi hareketleriyle farklı bir deneyimi tecrübe ediyor.

Kovid-19 salgınının ardından bölgeyi yeniden tatil tercihleri arasına alan Çinliler, yoğunluk oluşturuyor.

Ölüdeniz Yamaç Paraşütü Pilotları Kooperatifi Başkanı Tolga Yıldırım, AA muhabirine, Babadağ'dan 450 civarı ticari uçuş yapan pilotun olduğunu söyledi.

Farklı ülkelerden yılda 3 bin solo pilotun yamaç paraşütü yapmak için bölgeye geldiğini belirten Yıldırım, "Babadağ'dan geçen yıl yaklaşık 140 bin ticari, 80 bin de solo uçuş gerçekleşti. Kovid-19 salgını öncesi müşteri profilimiz yüzde 60-70 oranında Çinli, yüzde 10 da Koreli turist olarak gerçekleşiyordu. Salgın sonrası ise Çinli turist neredeyse 3 yıldır hiç gelmiyordu. Bu yıl tekrar gelmeye başladılar. Rezervasyonlar haziran, temmuzdan sonra ciddi sayıda Çinli turisti bölgemizde ağırlayacağımızı gösteriyor." dedi.

Yıldırım, bu yılki yaklaşık 34 bin yamaç paraşütü uçuşunun yüzde 40'ını Çinli turistlerin gerçekleştirdiğini kaydetti.

"Turizmi 12 aya yaymamıza vesile oluyor"

Sezonda eskisi gibi Çinli turistlerin yüzde 60'lı oranlara ulaşacağını öngördüklerini vurgulayan Yıldırım, "Bu yıl hedefimiz Çinli turistlerin de katılımıyla 140 bin olan ticari uçuş sayısını 180 binlere ulaştırmak. Çinli turistler kış dönemi de geldiği için bölgemizi aktif tutuyor ve kışın da uçuş yapmamızı sağlıyor. Bu da turizmi 12 aya yaymamıza vesile oluyor." diye konuştu.

26 yıldır yamaç paraşütü pilotluğu yapan Bahadır Civan da özellikle Çinliler ile Avrupa ve Rusya'dan misafirlerin yamaç paraşütüne ilgi gösterdiğini dile getirdi.

Kendilerinin de farklı ülkelerde yamaç paraşütü uçuşu yaptıklarını anlatan Civan, "Gittiğim ülkelerde olumsuz hava koşulları nedeniyle 4-5 gün uçuş yapamadığım zamanlar oldu. Babadağ'da ise aynı günde yağmur ile güneşi görebilirsiniz ve uçuşa zaman tanır. Her yöne kalkış yapılabilen Babadağ, manzarasıyla yamaç paraşütünde bir marka." ifadelerini kullandı.

"Hayatımda böyle bir manzara görmemiştim"

İlk kez yamaç paraşütü tecrübesi yaşayan Çinli turistlerden Zoey Zheng, "Çok güzeldi ve güvenliydi. Eğer tekrar şansım olursa yine yapmak isterdim." dedi.

Ellie Jiang ise tedirgin olduğu için akrobasi hareketleri yapılmasını istemediğini belirterek, "Ama kesinlikle güvenliydi. Manzara çok çok güzeldi. Hayatımda böyle bir manzara görmemiştim." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çinli Turistler Fethiye'de Yamaç Paraşütü Uçuşlarının Yüzde 40'ını Gerçekleştirdi - Son Dakika

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