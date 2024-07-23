Çinli Yetkililer Kültürel Miras Alanlarının Sel Felaketlerinden Korunacağını Duyurdu - Son Dakika
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Çinli Yetkililer Kültürel Miras Alanlarının Sel Felaketlerinden Korunacağını Duyurdu

Çinli Yetkililer Kültürel Miras Alanlarının Sel Felaketlerinden Korunacağını Duyurdu

Çin Ulusal Kültürel Miras İdaresi, taşınmaz kültürel kalıntılar ile tarihi ve kültürel şehirlerin afetlerden korunması ve güvenliğinin artırılacağını duyurdu. Genelgede, tüm kültürel kalıntılara yönelik güvenlik risklerinin incelenmesi ve afetlere karşı daha dayanıklı hale getirmek için yenileme çalışmalarının yapılması çağrısı yapıldı. Bu yılki sel sezonunda şiddetli yağışlar nedeniyle Çin'in birçok bölgesinde hasar ve kayıplar meydana geldi.

23.07.2024 17:47
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BEİJİNG, 23 Temmuz (Xinhua) -- Çinli yetkililer kültürel miras alanlarının sel felaketlerinden korunacağını ve afetlerle mücadele ile yardım çalışmalarının artırılacağını duyurdu.

Çin Ulusal Kültürel Miras İdaresi Pazartesi günü resmi bir genelgeye atıfta bulunarak, taşınmaz kültürel kalıntılar ile kültürel miras olarak tanımlanan tarihi ve kültürel şehirler, semtler ve köylerin afetlerden korunmasının ve güvenliğinin artırılacağını belirtti.

Genelgede antik binalar, harabeler, mezarlar, mağaralar, bahçeler ve köyler de dahil olmak üzere tüm kültürel kalıntılara yönelik potansiyel güvenlik risklerinin incelenmesi isteniyor.

Sel felaketlerinin yol açtığı hasarı en aza indirmek için etkili kurtarma ve yardım çalışmalarının zamanında yapılması gerektiğini vurgulayan genelge, kültürel mirası afetlere karşı daha dayanıklı hale getirmek amacıyla tesislerde yenileme çalışmaları yapılması çağrısında bulundu.

Bu yılki sel sezonunun başlamasından bu yana şiddetli yağışlar Çin'in birçok bölgesinde hasara yol açtı, selleri tetikledi ve ciddi can ve mal kayıplarına neden oldu.

Kaynak: Xinhua

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