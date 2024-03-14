Çinli Zanaatkarın Yaptığı Dönen Çin Fenerleri

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kuzeyşehir Alev Alatlı Eğitim ve Sanat Merkezi'nin açılışına katıldı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Gaziantep'te bulunan Kuzeyşehir Alev Alatlı Eğitim ve Sanat Merkezi'nin açılış törenine katıldı. Bakan Tekin, merkezin açılışında yaptığı konuşmada, Alev Alatlı'nın Türkiye için önemli bir münevver olduğunu ve eserlerinin Türk toplumuna değer kattığını belirtti. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise eğitimin önemine vurgu yaparak, yeni Alev Alatlı'ların yetişmesi için iyi bir eğitim gerektiğini ifade etti. Alev Alatlı'nın kızı Funda Aktan da annesinin Türkiye sevdasını anlatacağını ve merkezin isminin yaşatılmasına teşekkür etti.