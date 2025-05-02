Cinsel İstismar Cezasıyla Aranan Firari Yakalandı

İzmir'de "nitelikli cinsel istismar" suçundan 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalanarak cezaevine teslim edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Motosikletli Polis Timleri Amirliği ekipleri, şüphe üzerine B.H'yi (33) durdurdu.
Ekipler, yaptıkları sorgulamada şüphelinin 12 yaşındaki çocuğa yönelik "nitelikli cinsel istismar" suçundan 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığını tespit etti.
Gözaltına alınan B.H, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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