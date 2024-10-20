Cinsel İstismar İddiası: Şeyma Hastaneye Nakledildi

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AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Batman'ın Kozluk ilçesinde evlerinin önünde ailesi tarafından ipte asılı halde bulunan ve cinsel istismara uğradığı iddia edilen 8 yaşındaki Şeyma S.'nin, Bakanlık gözetiminde sağlık kontrolleri için hastaneye nakledildiğini açıkladı.

Bakan Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Batman'ın Kozluk ilçesinde Şeyma kızımıza yönelik cinsel istismar iddiasıyla başlatılan soruşturmada verilen takipsizlik kararı, Bakanlığımızın itirazı üzerine kaldırılarak soruşturma yeniden başlatılmıştı. Bugün itibarıyla Şeyma kızımız Bakanlığımızın gözetimine alınmış ve sağlık kontrolleri gerçekleştirilmek üzere hastaneye nakledilmiştir" dedi.