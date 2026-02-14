AYDIN'da 'çocuğa karşı cinsel istismar' suçundan 18 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü D.K.(55), polis ekiplerince yakalandı.
Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Efeler ilçesine bağlı Güzelhisar Mahallesi'nde 'çocuğa karşı cinsel istismar' suçundan 18 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranma kaydı bulunan D.K.'yi, alışveriş yaptığı markette çıkarken yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen firari hükümlü, cezaevine teslim edildi.
Son Dakika › Güncel › Cinsel İstismar Sanığı Aydın'da Yakalandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?