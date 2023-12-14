 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Cinsel istismar sanığı, evleneceği sözünü verip aile şikayetçi olmayınca dava düştü - Son Dakika
Üye Girişi

Cinsel istismar sanığı, evleneceği sözünü verip aile şikayetçi olmayınca dava düştü

DÜZCE'de, Y.B.'ye (18), nişanlanıp kızın ailesinin evinde birlikte yaşadığı E.K.'ye (15) cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla, 'Çocuğun kaçırılması ve alıkonulması', 'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçlamalarıyla dava açıldı.

Cinsel istismar sanığı, evleneceği sözünü verip aile şikayetçi olmayınca dava düştü
14.12.2023 - 13:07,  Güncelleme: 13:30
Abone Ol

DÜZCE'de, Y.B.'ye (18), nişanlanıp kızın ailesinin evinde birlikte yaşadığı E.K.'ye (15) cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla, 'Çocuğun kaçırılması ve alıkonulması', 'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçlamalarıyla dava açıldı. Bolu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, tutuksuz sanık Y.B., şu anda 8 aylık hamile olan E.K. ile evleneceğini söylerken, E.K. ve ailesi de sanıktan şikayetçi olmadı. Mahkeme, davanın düşmesine karar verdi.

Akçakoca ilçesinde yaşayan E.K. isimli kız ile Y.B. isimli erkek sosyal medyadan geçen yıl tanışıp sevgili oldu. E.K. ile Y.B. daha sonra aile arasında yapılan nişan ve yemekli eğlencenin ardından kızın evinde birlikte yaşamaya başladı. Y.B. evlendiğinde kızın babasına 30 bin TL başlık parası vermesi konusunda da anlaştı. E.K. hamile kaldı. E.K., daha sonra babasının kendisini zorla dilendirdiğini iddia edip evden kaçtı. E.K., nişanlısı Y.B. ile birlikte Bolu'ya gelip metruk bir evde kalmaya başladı. Paraları biten Y.B. ile E.K. polis merkezine gitti. Y.B. ile E.K.'nin nişanlandığını ve E.K.'nin hamile olduğunu öğrenen polis, çalışma başlattı. Gözaltına alınan Y.B., 'Çocuğun kaçırılması ve alıkonulması', 'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçlamasıyla dava açıldı. Bolu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 6 aydır tutuksuz yargılanan Y.B. hakkında hazırlanan iddianamede, ikilinin verdiği ifadelerde, kendi istekleriyle birlikte oldukları vurgulandı.

E.K. iddianame yer alan ifadesinde, "Babaannem ile birlikte kalıyorum. İki yıl önce okulu bıraktım ve dileniyorum. Y.B. ile 10 Temmuz 2022'de sosyal medya üzerinden tanıştık sevgili olduk. Aramızda imam nikahı yok resmi nikahımız da yok. Düğün gibi bir şey yaptık. Yemekli eğlence yaptık. Evlenmek için Y.B. babama 30 bin TL başlık parası verecek. Nişanlandıktan sonra Y.B. bizimle birlikte yaşamaya başladı. Biz Akçakoca'da yaşıyoruz. Y.B. ile nişanlandıktan sonra farklı odalarda kalmaya başladık. Düğünden 1 ay sonra ikizim kalmak için babaanneme gitmişti. O gün Y.B. ile birlikte aynı odada kaldık. İkimizin rızasıyla cinsel birliktelik yaşadık. Nisanın ortaları olabilir. Cinsel ilişki benim isteğimle oldu. Babam ben dilenmek istemediğim, içki parası getirmediğim için beni dövdü. Bunun üzerine Y.B. ile kaçıp Bolu'ya geldik. Bolu'da boş bir ev bulduk. Evin kapısı açık camları kırık metruk bir evdi. Burada da kendi isteğimle cinsel ilişki yaşadık. Ailemle kalmak istemiyorum, yurda gitmek istiyorum. Dilenmediğim için babam beni sürekli dövmektedir. Hatta dilenmeye gitmiyorum diye benim saçlarımı kesti" dedi.

'BEN KIZIN 16 YAŞINDA OLDUĞUNU SANIYORDUM'

Y.B. ise iddianamede yer alan savunmasında E.K. ile kendi rızasıyla cinsel ilişkiye girdiklerini belirterek, "Bu yıl mart ayı içerisinde ailemle birlikte E.K.'yi ailesinden istedik. Ailesi de evlenmemizi uygun gördü. İsteme olayından sonra E.K.'nin Akçakoca'daki evinde yaşamaya başladım. E.K. ile cinsel birliktelik yaşadık ve annesinin haberi vardı. E.K.'nin babası kızını dilendiriyordu, bu yüzden onunla kavga ettim. Birkaç gün sonra Bolu'ya giderek metruk evde kalmaya başladık. Ben kızın 16 yaşında olduğunu biliyordum" ifadelerini kullandı.

Bolu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuksuz sanık Y.B. ve 8 aylık hamile E.K. ile ailesi ve avukatları hazır bulundu. Y.B. mahkemede E.K. ile evleneceğini söyleyerek beraatini istedi. Kızın ailesi de Y.B.'den şikayetçi olmadı. Mahkeme, Y.B.'nin evlilik beyanı ve hakkında şikayet olmaması nedeniyle davanın düşmesine karar verdi.

'ŞİKAYETE BAĞLI SUÇ KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLDİ'

Y.B.'nin avukatı Emre İlhan, E.K'nin erkek arkadaşı Y.B. ile sosyal medya üzerinden tanıştığında kendisinin 16 yaşında olduğunu söylediğini belirterek, "Suçun nitelikli cinsel istismar olabilmesi için mağdurun yaşının 15'den küçük olması ve bunun algılanabilmesi gerekir. Mağdur yaşını 16 olarak söylediğinden, Y.B. mağdurun yaşını 16 olarak biliyor. Eylemin gerçekleştiği sırada mağdur 14 yaşında ancak hem beyanıyla hem de mağdurun fiziksel görünüm itibariyle yaşından daha büyük göstermesi sebebiyle müvekkil esaslı hataya düşmüştür. Bu kapsamda mağdur 15-18 yaş grubunda değerlendirildi. Bu değerlendirme sonucu suçun vasfı 'nitelikli cinsel istismar' değil, 'reşit olmayanla cinsel münasebet' olarak değerlendirildi.  Reşit olmayanla cinsel münasebet suçu ise şikayete bağlı bir suç olduğundan ve mağdur tarafından rıza dahilinde olduğu belirtilerek şikayetçi olunmadığından bu suç hakkında yerel mahkeme düşme kararı verdi" dedi.

'16 YAŞINDA MAHKEMENİN ÖZEL İZNİ İLE EVLENEBİLİRLER'

Avukat Emre İlhan, 'Çocuğun kaçırılması ve alıkonulması' suçunda ise şikayet hakkının anne ve babada olduğunu belirterek, "Müşteki anne ve baba kızlarının hamile olduğunu, Y.B.'nin, kızlarının da rızası dahilinde evlenme niyetiyle böyle bir eylemi gerçekleştirdiğini öğrendiklerinden ve ayrıca Y.B'nin ailesi tarafından da gerekli adımların atıldığını belirterek şikayetçi olmadıklarını beyan ettiler. 'Torunumun babasından şikayetçi değiliz' dediler. Bu suç bakımından da şikayet olmadığı için düşme karar verildi. 17 yaşında ailelerinin rızalarıyla evlenebilecekler. 16 yaşını doldurduklarında ise Aile Mahkemesi'nden alınabilecek alınan özel izinle evlenebilirler" diye konuştu.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Bolu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cinsel istismar sanığı, evleneceği sözünü verip aile şikayetçi olmayınca dava düştü - Son Dakika


13:26
AK Partili Özlem Zengin, Meclis'te yerde yatarken saydırdığı Hasan Bitmez için başsağlığı mesajı yayınladı AK Partili Özlem Zengin, Meclis'te yerde yatarken saydırdığı Hasan Bitmez için başsağlığı mesajı yayınladı
13:18
1 ay önce Bilal Hancı'dan ayrılan Esin Çepni, futbolcu Zafer Görgen'le aşk yaşıyor 1 ay önce Bilal Hancı'dan ayrılan Esin Çepni, futbolcu Zafer Görgen'le aşk yaşıyor
13:06
Hasan Bitmez'in vefat haberinin TBMM'ye ulaştığı an! Sırrı Süreyya Önder konuşmakta güçlük çekti Hasan Bitmez'in vefat haberinin TBMM'ye ulaştığı an! Sırrı Süreyya Önder konuşmakta güçlük çekti
13:02
İYİ Parti'de sular durulmuyor! Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Zeki Üçok görevden alındı İYİ Parti'de sular durulmuyor! Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Zeki Üçok görevden alındı
12:48
Meclis kürsüsünde kalp krizi geçiren Milletvekili Hasan Bitmez hayatını kaybetti Meclis kürsüsünde kalp krizi geçiren Milletvekili Hasan Bitmez hayatını kaybetti
12:25
Kütahya'da tacizciye evde işkence! Kadın kıyafeti giydirip oynattılar Kütahya'da tacizciye evde işkence! Kadın kıyafeti giydirip oynattılar
12:24
Rahmi Koç, 42 milyon dolarlık özel uçağını satışa çıkardı Rahmi Koç, 42 milyon dolarlık özel uçağını satışa çıkardı
12:12
TBMM'deki mangal partisine Şamil Tayyar'dan tepki: Hatayı kabullenip empati yapmak daha doğru olmaz mı? TBMM'deki mangal partisine Şamil Tayyar'dan tepki: Hatayı kabullenip empati yapmak daha doğru olmaz mı?

Son Dakika
13:26 AK Partili Özlem Zengin, Meclis'te yerde yatarken saydırdığı Hasan Bitmez için başsağlığı mesajı yayınladı
13:18 1 ay önce Bilal Hancı'dan ayrılan Esin Çepni, futbolcu Zafer Ergin'le aşk yaşıyor
13:06 Hasan Bitmez'in vefat haberinin TBMM'ye ulaştığı an! Sırrı Süreyya Önder konuşmakta güçlük çekti
12:48 Meclis kürsüsünde kalp krizi geçiren Milletvekili Hasan Bitmez hayatını kaybetti
12:25 Kütahya'da tacizciye evde işkence! Kadın kıyafeti giydirip oynattılar
12:24 Rahmi Koç, 42 milyon dolarlık özel uçağını satışa çıkardı
12:12 TBMM'deki mangal partisine Şamil Tayyar'dan tepki: Hatayı kabullenip empati yapmak daha doğru olmaz mı?
11:48 Somali Cumhurbaşkanı: Oğlum Türkiye'den kaçmadı, geri dönüp teslim olmasını söyledim
11:26 Dolar yeniden 29 TL2Dolar/TL 29,05 seviyesinden işlem görüyor
11:22 Trabzon'daki apartmanın 7'inci katından intihar eden genç öğretmen hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2023 13:54:21. #1.13#
SON DAKİKA: Cinsel istismar sanığı, evleneceği sözünü verip aile şikayetçi olmayınca dava düştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement