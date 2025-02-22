Çıraklıktan Mühendisliğe: Şeref Sarıdaş'ın Başarı Hikayesi - Son Dakika
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Çıraklıktan Mühendisliğe: Şeref Sarıdaş'ın Başarı Hikayesi

Şeref Sarıdaş, çıraklıktan makine mühendisi olup kendi işini kurarak başarıya ulaştı.

22.02.2025 16:55
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Çırakken "Okuyup da ne yapacaksın" dediler, sanayide diplomalı patron oldu

Sanayide çırakken okumaya devam etti, makine mühendisi olup kendi iş yerini açtı

Babasının 'Okumaya gerek yok, mesleğin var elinde' sözünü dinlemeyen genç, üniversiteyi bitirip sanayide kendine ait iş yerini açıp otomobil tamir etmeye devam etti

Şeref Sarıdaş: "Herkesten farklı olabilmek için başladığım tamircilik mesleğine makine mühendisi olarak dönmek istedim"

ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde 16 yaşındayken sanayideki oto tamircide çırak olarak çalışırken okumaya devam eden genç, babasının 'okumana gerek yok, mesleğini eline aldın' sözüne aldırış etmeyip devam ettiği eğitiminde üniversiteyi de bitirip makine mühendisi oldu.

Antalya'nın Serik ilçesinde yaşayan Şeref Sarıdaş, 16 yaşında sanayideki oto tamircide çırak olarak çalışmaya başladı. 20 yaşındayken üniversite sınavına girip Kocaeli Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünü kazandı. Ailesine maddi olarak yük olmamak için hem inşaatlarda çalıştı hem de 4 yıllık akademi hayatını başarıyla tamamladı. Geçtiğimiz yıl mezun olup, makine mühendisi olan Şeref Sarıdaş, "Tamircilik mesleğini sevdiğim için oto tamirciliği işini yapmaya karar verdim" dedi.

Kendisinin makine mühendisi olmasından dolayı yaptığı işte arızalı parçaları yenisiyle değiştirmek yerine tamirini yapmayı tercih ettiğini belirten Sarıdaş, amaçlarının müşterilere çok az bir maliyet ödeterek, memnuniyetini kazanmak olduğunu söyledi.

Fabrikalarda çalışmak yerine kendi işini yapmak için oto tamir bakım işine devam ettiğini belirten Şeref Sarıdaş, (26),"2017 yılından beri bu işin içerisindeyim. Lise yıllarında çırak olarak çalıştım. 20 yaşımdayken Kocaeli Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünü kazandım. Okula giderken okul masraflarımı karşılamak için sanayide ve inşaatlarda çalıştım. Geçen yıl üniversiteyi bitirip diplomayı aldıktan sonra tamircilik mesleğini sevdiğim için bu işi yapmaya karar verdim. Aslında Avrupa'ya gidip orada hayatımı sürdürmek istiyordum ailem evin tek çocuğu olduğum için izin vermedi. Babam aslında üniversite okumam yerine sanayide işime devam etmemi istedi. Ben de herkesten farklı olabilmek için başladığım tamircilik mesleğine makine mühendisi olarak dönmek istedim. Bunu başardığım için mutluyum" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Antalya, Güncel, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

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