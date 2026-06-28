Çırpıcı Deresi'nde Balık Ölümleri - Son Dakika
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Çırpıcı Deresi'nde Balık Ölümleri

Çırpıcı Deresi\'nde Balık Ölümleri
28.06.2026 13:56
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Bakırköy'de İSKİ'nin çalışmaları sonrası Çırpıcı Deresi'nde çok sayıda balık öldü. AFAD inceleme yapıyor.

BAKIRKÖY'de İSKİ ekiplerinin atık su, yağmur suyu ve dere onarım çalışmaları yaptığı Çırpıcı Deresi'nde çok sayıda balık öldü. Su seviyesinin çalışmalar nedeniyle düştüğü iddia edilirken, gece saatlerinde bölgeye gelen AFAD ekipleri dereden numune aldı. Balık ölümleri nedeniyle oluşan kötü koku, çevrede yaşayanları rahatsız etti.

Kennedy Caddesi'ndeki Taş İskele'nin yanında bulunan Çırpıcı Deresi'nde İSKİ ekipleri tarafından yürütülen çalışmaların ardından su seviyesinin düştüğü ve balıkların bu nedenle öldüğü öne sürüldü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen ekipler, ölü balıkların bulunduğu alanda inceleme başlattı. AFAD ekipleri de sudan numune alarak analiz çalışması başlattı. Derede sürdürülen ıslah çalışmaları nedeniyle denizle bağlantının kesildiği ve suyun çekilmesi sonucu balıkların öldüğü iddia edilirken, hava sıcaklıklarının yükselmesiyle oluşan kötü koku çevrede yaşayanları rahatsız etti. Balık ölümlerinin kesin nedeninin, alınan numunelerin analiz sonuçlarının ardından belirleneceği öğrenildi. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte sorunun giderilmesinin planlandığı belirtildi.

'BALIKLAR DA ÖLMESİN ONLAR DA CANLI SONUÇTA'

Sahilde yürüyüşe gelen Tayfun Kızılkaya, "Burayı kapatmışlar her yer pis kokuyor, balıklar da ölmüş. Burası insanların oturacağı yerdi, pis kokuyor. Balıkların hepsi ölmüş. Burada hala kepçe çalışıyor. Burasıyla ilgilenecek bir yetkili yok mu? Varsa gelsin ilgilenilsin bizim insanlarımız da rahat etsin. Pis kokuda gitsin, balıklar da ölmesin. Onlar da canlı sonuçta" ifadelerini kullandı.

'BURADA YAPILAN BİR YANLIŞ VAR'

Bölgede yaşayan Oğuzhan Kuyumcu, "Burayı göl haline çevirdiler her hangi bir yerden su gelmiyor. Daha önceleri ıslah edilip Yedikule'den verilmişti suyu. Şimdi burası göl oldu, haliyle oksijensiz kaldı balıklar. Oksijensizi kalınca da balıklar malumu balık ölümleri gerçekleşti burada, her hangi bir zehirlenme değil kimyasal değil sadece balıkları buraya hapsettikleri için balıklar öldü. Burada yapılan bir yanlış var, yukarıdan aşağıya gelinseydi su tahliyesi balıklar tahliye edilseydi sonradan baraj seti çekilirdi. Çalışan arkadaşlar iddia ediyor burası besleniyor diye ama burası beslenseydi şurası şimdi kadar taşardı yani taşmadığı içinde balıklar burada hapsoldular ve öldüler" dedi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Hayvan Hakları, 3. Sayfa, Güncel, Çevre, Yaşam, AFAD, İSKİ, Son Dakika

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