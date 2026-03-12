Citibank BAE'deki Şubelerini Kapatıyor - Son Dakika
Citibank BAE'deki Şubelerini Kapatıyor

12.03.2026 11:24
Citibank, İran'ın tehditleri nedeniyle BAE'deki tüm şubelerini kapatma kararı aldı.

Citibank, ABD ve İsrail'in saldırılarına misilleme olarak İran'ın bölgede finans kuruluşlarını hedef alacağı yönündeki tehdidinin ardından Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) şubelerini kapatma kararı aldığını açıkladı.

Citibank'tan yapılan açıklamada kararın, ABD ve İsrail'in saldırılar düzenlediği İran'ın misilleme saldırıları sonrası BAE'de meydana gelen güvenlik durumundaki gelişmeler nedeniyle alındığı ifade edildi.

Açıklamada, Citibank'ın BAE'de bir şube dışında tüm şubelerini geçici olarak kapatma kararı aldığı belirtildi.

İran'ın Sepah Bankası, şubelerinden birinin dün sabaha karşı İsrail-ABD füze saldırısının hedefi olduğunu duyurmuştu.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, bunun üzerine, "Silahlı kuvvetlerimiz milli altyapımıza yönelik saldırıların intikamını alacak." tehdidinde bulunmuştu.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

Kaynak: AA

Birleşik Arap Emirlikleri, Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, Citibank, Finans, Güncel, İran

Son Dakika Güncel Citibank BAE'deki Şubelerini Kapatıyor - Son Dakika

