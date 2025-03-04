Civciv Ay Yıldız Figürüyle Doğdu - Son Dakika
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Civciv Ay Yıldız Figürüyle Doğdu

Mersin'de bir civciv kafasındaki ay yıldız figürüyle dikkat çekti, sahipleri 'Ünlü' adını verdi.

04.03.2025 17:23
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Görenleri şaşırttı: Civciv ay yıldız figürüyle doğdu

Mersin'de dünyaya gelen bir civciv, kafasında bulunan ay yıldız figürüyle görenlerin ilgisini çekti

Hilal ve yıldızı bir hayvanın başında ilk defa gördüklerini belirten sahibi Emine Göçer, bu durumun ilgilerini daha fazla çektiklerini o yüzden civcive de 'Ünlü' ismini verdiklerini söyledi

MERSİN - Mersin'de dünyaya gelen bir civciv, kafasında bulunan ay yıldız figürüyle görenlerin ilgisini çekti. Hilal ve yıldızı bir hayvanın başında ilk defa gördüklerini belirten sahibi Emine Göçer, bu durumun ilgilerini daha fazla çektiklerini o yüzden civcive de 'Ünlü' ismini verdiklerini söyledi.

Erdemli ilçesi Kargıcak Mahallesi'nde ailesiyle çiftçilik yapan Emine Göçer'in beslediği tavuklardan aldığı yumurtalardan civcivleri oldu. Dünyaya gelen civcivlerden birinin kafasının üzerinde ay yıldız figürü belirdi. Türk bayrağını simgeleyen hilal ve yıldızı, civcivleri merak edip görmeye gelen Göçer'in yeğeni fark etti. Sosyal medyaya fotoğrafı atılan ve çok sayıda beğeni alan civcive aile, 'Ünlü' ismini verdi. 15 günlük olan civcivlerini büyütmeye çalışan Göçer, onun bir tavuk olmasını beklediğini söyledi.

"Yeğenim söyleyince hilal ve yıldız olduğunu fark ettik"

Civcivlerinin kendi tavuklarının yumurtasından dünyaya geldiğini ve 15 günlük olduklarını belirten Emine Göçer," Gelen yeğenimin civcivler büyüdü mü diye gelip bakınca onun dikkatini çekti. Bizim dikkatimizi çekmemişti. Yeğenim söyleyince üzerinde hilal ve yıldız olduğunu fark ettik. Sevdik ama bizim için hepsi aynı civcivler, değişen bir şey yok, sadece daha çok ilgimizi çekti. İsmini de biraz meşhur olunca 'Ünlü' koyduk"dedi.

Daha önce yeni doğan küçükbaş hayvanlarda değişiklik gördüğünü de anlatan Göçer," 3 ayaklı olanı, tüysüz olanı, çift başlı olanı duyduk ama tavukta hiç görmemiştik. Bir başka civcivimizde de kılıç gibi bir deseni fark ettik" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Civciv Ay Yıldız Figürüyle Doğdu - Son Dakika

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