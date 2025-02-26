Denizli'nin Çivril ilçesinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle taşımalı eğitime bugün ara verildi.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, ilçe genelinde olumsuz havanın etkili olduğu belirtildi.
Açıklamada, "Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ilçemizde taşımalı eğitime bir gün süreyle ara verilmesi kararlaştırılmıştır." ifadeleri kullanıldı.
Son Dakika › Güncel › Çivril'de Taşımalı Eğitime Ara Verildi - Son Dakika
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