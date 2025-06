Çizgi Roman Yarışması ve Ödül Töreni Düzenlendi

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğünce yürütülen "Oku-Yorum Yazı-Yorum" Projesi'nin Türkiye Paneli ile "Destanlarımı Çiziyorum Çizgi Roman Yarışması" Ödül Töreni düzenlendi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, projenin Türkiye Paneli ile Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çerçevesinde öğrencilere yönelik yarışmanın ödül töreni, Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde gerçekleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, kültürün köklerinden beslenen sözlü ve yazılı mirası genç kuşaklarla buluşturmayı hedeflediklerini ve öğrencileri düşünmeye, yazmaya ve üretmeye teşvik etmek amacıyla "Oku-Yorum Yazı-Yorum" Projesi'ni başlattıklarını belirtti.

Bu eserlerin sadece geçmişin değil aynı zamanda bugünün ve yarının da sözü olduğunu kaydeden Yelkenci, "Sizler, bu sözleri bugünün diliyle yeniden anlamlandıracak ve geleceğe taşıyacaksınız. Yazdığınız her hikaye, kurduğunuz her cümle, çizdiğiniz her sahne, milletimizin kültür atlasına bir iz bırakacaktır." ifadelerini kullandı.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çerçevesinde liselere yönelik çizgi roman yarışması ödüllerinde 51 eser arasından "Oğuz Kağan Destanı", "Alp Er Tunga Destanı", "Göç Destanı", "Battal Gazi Destanı" ve "Manas Destanı"nı anlatan 11 çizgi romanın sahiplerine ödülleri verildi.