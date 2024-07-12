Cizre'de 142 öğrenciye hafızlık belgesi verildi - Son Dakika
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Cizre'de 142 öğrenciye hafızlık belgesi verildi

Şırnak Cizre ilçesinde yatılı Kur'an kurslarında öğrenim gören ve hafızlık eğitimlerini tamamlayan 142 hafız ve hafize için hafızlık belge takdim töreni düzenlendi. Cizre Kaymakamlığı ve Cizre İlçe Müftülüğünce, yatılı Kur'an kurslarında öğrenim gören ve hafızlığını tamamlayan 142 öğrenci için hafızlık belge takdim programı düzenlendi. Özel bir salonda İl Müftüsü Ahmet Dilek, ilçe müftüsü Süleyman Baran, STK temsilcileri, hafızların aileleri ve vatandaşların katılımıyla merasim gerçekleştirildi. Yapılan törende öğrenciler Filistin'de yapılan katliamı unutmayarak şiirler okudu. Cizre Müftüsü Süleyman Baran, hafızlık yolculuğunu başarıyla tamamlayan öğrencilere belgelerini takdim etmek üzere toplandıklarını söyledi. Baran, 'Kutsal kitabı ezberleyerek, kalplerine nakşeden öğrencilerimizin başarılarını kutluyoruz. Bu güzel başarının takdir edildiği gündür. Hafızlık belgelerini takdim ederek, öğrencilerimizin bu güzel anını taçlandıracağız inşallah. Değerli hafızlarımız Allah'ın izni ile Kur'an-ı Kerim'in nuru ile aydınlanan kalplerinizin hayatınız boyunca sizlere rehberlik edeceğine yürekten inanıyorum. Bu kutsal kitabı anlayarak, yaşayarak ve yaşatarak örnek bireyler olacağınıza canı gönülden inanıyorum' dedi. Konuşmanın ardından hafızlık kurslarından mezun olan hafız ve Hafizelere diplomaları ve hediyeleri takdim edildi.

12.07.2024 17:27
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Cizre'de 142 öğrenciye hafızlık belgesi verildi

ŞIRNAK - Şırnak Cizre ilçesinde yatılı Kur'an kurslarında öğrenim gören ve hafızlık eğitimlerini tamamlayan 142 hafız ve hafize için hafızlık belge takdim töreni düzenlendi.

Cizre Kaymakamlığı ve Cizre İlçe Müftülüğünce, yatılı Kur'an kurslarında öğrenim gören ve hafızlığını tamamlayan 142 öğrenci için hafızlık belge takdim programı düzenlendi. Özel bir salonda İl Müftüsü Ahmet Dilek, ilçe müftüsü Süleyman Baran, STK temsilcileri, hafızların aileleri ve vatandaşların katılımıyla merasim gerçekleştirildi. Yapılan törende öğrenciler Filistin'de yapılan katliamı unutmayarak şiirler okudu.

Cizre Müftüsü Süleyman Baran, hafızlık yolculuğunu başarıyla tamamlayan öğrencilere belgelerini takdim etmek üzere toplandıklarını söyledi. Baran, "Kutsal kitabı ezberleyerek, kalplerine nakşeden öğrencilerimizin başarılarını kutluyoruz. Bu güzel başarının takdir edildiği gündür. Hafızlık belgelerini takdim ederek, öğrencilerimizin bu güzel anını taçlandıracağız inşallah. Değerli hafızlarımız Allah'ın izni ile Kur'an-ı Kerim'in nuru ile aydınlanan kalplerinizin hayatınız boyunca sizlere rehberlik edeceğine yürekten inanıyorum. Bu kutsal kitabı anlayarak, yaşayarak ve yaşatarak örnek bireyler olacağınıza canı gönülden inanıyorum" dedi.

Konuşmanın ardından hafızlık kurslarından mezun olan hafız ve Hafizelere diplomaları ve hediyeleri takdim edildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Cizre'de 142 öğrenciye hafızlık belgesi verildi - Son Dakika

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