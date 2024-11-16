Şırnak'ın Cizre ilçesinde düzenlenen "3. Uluslararası Melaye Ciziri Sempozyumu" etkinlikleri kapsamında Grup Tillo konser verdi.
Kültür ve Turizm Bakanlığının desteği, Valilik, Şırnak Üniversitesi ve Cizre Kaymakamlığının işbirliğiyle gerçekleştirilen sempozyumun ilk günkü programının sonunda Grup Tillo, Cizre Kaymakamlığının bahçesinde düzenlenen etkinlikte sahne aldı.
Grup Tillo, konserinde Türkçe, Kürtçe ilahi ve ezgiler seslendirdi.
Etkinliğe, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan, Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, yazar Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma, yerli ve yabancı akademisyenler, protokol üyeleri ile vatandaşlar katıldı.
Son Dakika › Güncel › Cizre'de 3. Melaye Ciziri Sempozyumu - Son Dakika
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