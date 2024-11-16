Cizre'de 3. Melaye Ciziri Sempozyumu - Son Dakika
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Cizre'de 3. Melaye Ciziri Sempozyumu

Cizre'de düzenlenen sempozyumda Grup Tillo konseri ile etkinlik sona erdi. Katılımcılar yoğun ilgi gösterdi.

16.11.2024 01:46
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Şırnak'ın Cizre ilçesinde düzenlenen "3. Uluslararası Melaye Ciziri Sempozyumu" etkinlikleri kapsamında Grup Tillo konser verdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığının desteği, Valilik, Şırnak Üniversitesi ve Cizre Kaymakamlığının işbirliğiyle gerçekleştirilen sempozyumun ilk günkü programının sonunda Grup Tillo, Cizre Kaymakamlığının bahçesinde düzenlenen etkinlikte sahne aldı.

Grup Tillo, konserinde Türkçe, Kürtçe ilahi ve ezgiler seslendirdi.

Etkinliğe, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan, Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, yazar Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma, yerli ve yabancı akademisyenler, protokol üyeleri ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Cizre'de 3. Melaye Ciziri Sempozyumu - Son Dakika

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