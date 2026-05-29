Cizre'de Bulunan Çanta Sahibine Ulaştırıldı

29.05.2026 12:36
Cizre'de sahipsiz çanta içinde 1,5 milyon lira değerinde altın ve para bulundu, sahibiyle buluştu.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde içerisinde altın ve para bulunan çanta sahibine ulaştırıldı.

Sur Mahallesi'ndeki Cizre Devlet Hastanesi mevkisinde yürüyen Abdulhak Balcak, kaldırımda sahipsiz bir çanta buldu.

Çantayı kontrol eden Balcak, içerisinde yüklü miktarda altın ve nakit para olduğunu fark edince durumu Sur Mahallesi muhtarlığına bildirdi.

Yaklaşık 1,5 milyon lira değerinde ziynet eşyası ve para bulunan çanta, mahalle muhtarlığına teslim edildi.

Mahalle muhtarlığının sosyal medya ve mahalle iletişim ağları üzerinden yaptığı duyuruların ardından çantanın sahibine ulaşıldı.

Muhtarlığa gelen ve ismi açıklanmayan çanta sahibi, içerisindeki altın ve paranın eksiksiz olduğunu belirledikten sonra çantasını teslim aldı.

Çanta sahibi, duyarlılığından dolayı Abdulhak Balcak'a teşekkür etti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Ekonomi, Güncel, Yaşam, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2026 13:44:18.
