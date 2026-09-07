Cizre'de durdurulan araçta 4 kilo 350 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
Cizre'de uygulama noktasında durdurulan bir araçta, narkotik köpeği Audelia ile yapılan aramada 4 kilo 350 gram sentetik uyuşturucu bulundu. Araç sürücüsü N.T. gözaltına alınırken, şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Şırnak'ın Cizre ilçesinde durdurulan araçta 4 kilo 350 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şubesi ekiplerince, uygulama noktasında durdurulan araçta narkotik köpeği "Audelia"nın da katılımıyla arama yapıldı.
Aramada, aracın gizli bölmelerine zulalanmış 4 kilo 350 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Araç sürücüsü N.T. gözaltına alındı.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
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