Cizre\'de düzenlenen tefecilik operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

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ŞIRNAK'ın Cizre ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen tefecilik operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan incelemede, şüphelilerin paravan olarak kullandığı galerici işletmesi aracılığıyla mağdurlara zorla senet imzalattıkları, kar elde etmek amacıyla yıl içerisinde birden fazla kişiye faizle borç para verdikleri, kendi kazançları doğrultusunda komisyon, faiz ve masraf gibi gerekçelerle haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber-Kamera: Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,