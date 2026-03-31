Cizre'de 'En Özel Misafirim Projesi'

31.03.2026 12:33
Özel gereksinimli öğrenciler, akranlarıyla sosyal etkileşimde bulunuyor; empati kazanıyorlar.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde hayata geçirilen "En Özel Misafirim Projesi" kapsamında özel gereksinimli öğrenciler, akranlarıyla bir araya geliyor.

İsmail Ebul İz İlkokulu sınıf öğretmeni Hümeyra Yılmaz, özel gereksinimli öğrencilerin sosyal uyumlarını artırmak ve diğer öğrencilere empati yeteneği kazandırmak amacıyla "En Özel Misafirim Projesi"ni hayata geçirdi.

Proje kapsamında özel eğitim sınıfında eğitim gören öğrenciler, haftanın üç günü diğer sınıfları ziyaret ederek akranlarıyla bir araya geliyor, oyun oynayıp şarkı söylüyor.

Öğretmen Yılmaz, yaptığı açıklamada, projenin merkezinde empati duygusunun yer aldığını belirtti.

Proje ile özel gereksinimli öğrencilerin sosyal uyum ve bağımsız yaşam becerilerinin geliştiğini ifade eden Yılmaz, diğer öğrencilerin de empati yeteneğinin arttığını kaydetti.

İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mevlüt Gayirinal da projede emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA

Mezarlıkta Silahlı Çatışma: 1 Ölü, 1 Yaralı Mezarlıkta Silahlı Çatışma: 1 Ölü, 1 Yaralı
Ünlü kadın futbolcudan tartışma yaratan sözler Ünlü kadın futbolcudan tartışma yaratan sözler
Maç öncesi sigara içmesinin bedeli ağır oldu Fenerbahçe’den resmi açıklama Maç öncesi sigara içmesinin bedeli ağır oldu! Fenerbahçe'den resmi açıklama
18 yıllık evlilik bitti Güzide Duran ve Adnan Aksoy boşandı 18 yıllık evlilik bitti! Güzide Duran ve Adnan Aksoy boşandı
Yaşı ayrı attığı penaltı ayrı olay oldu Yaşı ayrı attığı penaltı ayrı olay oldu
MİT, 12 yıldır firari olan casus Önder Sığırcıklıoğlu’nu Suriye-Lübnan sınırında yakaladı MİT, 12 yıldır firari olan casus Önder Sığırcıklıoğlu'nu Suriye-Lübnan sınırında yakaladı

13:16
İşte Kosova’yı elersek Dünya Kupası’ndaki rakiplerimiz
İşte Kosova'yı elersek Dünya Kupası'ndaki rakiplerimiz
13:12
Herkes banyodakini Ronaldo sandı Gerçek sonradan ortaya çıktı
Herkes banyodakini Ronaldo sandı! Gerçek sonradan ortaya çıktı
13:06
Rusya, ABD’nin gizli planını ifşa etti: Petrol ve doğalgaz kaynaklarını istiyorlar
Rusya, ABD'nin gizli planını ifşa etti: Petrol ve doğalgaz kaynaklarını istiyorlar
12:57
İBB davasında savcı mütalaasını açıkladı 7 kişi için tahliye talep edildi
İBB davasında savcı mütalaasını açıkladı! 7 kişi için tahliye talep edildi
12:46
Bursa’da operasyon sonrası kritik senaryo Belediye el değiştirebilir
Bursa’da operasyon sonrası kritik senaryo! Belediye el değiştirebilir
11:51
4 kişinin öldürüldüğü aile katliamının nedeni ortaya çıktı
4 kişinin öldürüldüğü aile katliamının nedeni ortaya çıktı
