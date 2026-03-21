Cizre\'de Heyelan: Bir Ev Hasar Gördü

Şırnak'ın Cizre ilçesinde meydana gelen heyelan sonucu bir evde hasar oluştu.

Sağanağın etkili olduğu ilçede Cumhuriyet Mahallesi 1394. Sokak'ta heyelan meydana geldi.

Yamaçtan kopan kaya parçaları ile toprak kütlesinin müstakil bir evin üzerine düşmesi sonucu evin bir bölümünde hasar oluştu.

Aynı bölgede yaklaşık 3 ay önce de heyelan yaşanması sonucu evdeki 5 kişilik ailenin tahliye edilmesi sayesinde olayda can kaybı ve yaralanma olmadı.

Evi hasar gören Leyla Gezme, yaptığı açıklamada, yaklaşık 3 ay önce meydana gelen heyelanda kayınbiraderine ait evin zarar gördüğünü belirterek o dönem oturdukları evden tedbiren tahliye edildiklerini söyledi.

Gezme, 5'i çocuk 9 kişilik aile olarak amcasının evine sığındıklarını anlatarak "Bu sabah komşularımızın haber vermesiyle evimizin hasar gördüğünü öğrendik. Eğer içeride olsaydık can kaybı ya da yaralanma yaşanabilirdi. Devletimizden ve hayırseverlerden destek bekliyoruz." dedi.