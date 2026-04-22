Cizre\'de Kamyonet Devrildi, Sürücü Ağır Yaralı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu sürücü ağır yaralandı.
M.D. idaresindeki kamyonet, Cizre-İdil kara yolu Kuştepe mevkisinde şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan M.D, Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
M.D'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?