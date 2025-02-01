1 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Şırnak'ın Cizre ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada Barış Nas (16), hayatını kaybetti. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada 3 şüpheli gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ve çocuk yaşta olduğu öğrenilen 1 şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Sekvan KÜDEN/CİZRE (Şırnak),
Son Dakika › Güncel › Cizre'de Kavga: 16 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti, 1 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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