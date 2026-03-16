Cizre\'de Kur\'an Kursu Öğrencilerinden Yardım Kolileri

Şırnak'ın Cizre ilçesinde Kur'an kursu öğrencilerinin yardımlarıyla hazırlanan yardım kolileri ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

Nuh'un Gemisi Kur'an kursu öğrencileri, ramazan ayı dolayısıyla ihtiyaç sahiplerine yardım kolisi hazırladı.

Kursta hazırlanan koliler, daha sonra öğretmenler eşliğinde önceden belirlenen ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıldı.

Kur'an kursu yöneticisi Esra Çiçek, ramazan ayı dolayısıyla çocuklarda paylaşma, yardımlaşma ve birbirine destek olma bilincini aşılamak için 21 yardım kolisi hazırladıklarını söyledi.

Çiçek, "Öğrencilerimiz, kendileri dışında maddi durumu zayıf insanların var olduğunu ve onlara destek olmaları gerektiğini bu bilinçle öğrenmiş oldu. Amacımız ramazan ayının özünü yaşatabilmekti. Bu yaş grubundaki çocuklara sadece teorik anlatım yapmak yeterli değil, uygulamada bunları öğretmek biz öğretmenlerin en büyük vazifesidir." dedi.