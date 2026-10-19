Cizre'de Muhtarlar Günü töreni yapıldı, Kaymakam Baycar muhtarları ağırladı - Son Dakika
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Cizre'de Muhtarlar Günü töreni yapıldı, Kaymakam Baycar muhtarları ağırladı

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Cizre\'de Muhtarlar Günü töreni yapıldı, Kaymakam Baycar muhtarları ağırladı
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Cizre'de 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Hükümet Konağı bahçesinde tören düzenlendi. Törenin ardından muhtarlar Kaymakam Ahmet Vezir Baycar'ı ziyaret etti; Baycar, muhtarların devlet ile millet arasındaki köprü görevini başarıyla icra ettiğini belirterek teşekkür etti.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Hükümet Konağı bahçesinde düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Cizre Muhtarlar Derneği Başkanı Cahfer Ebret, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Törene, bazı siyasi partilerin, kamu kurumlarının ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile muhtarlar katıldı.

Muhtarlar daha sonra Cizre Kaymakamlığını ziyaret etti.

Kaymakam Ahmet Vezir Baycar, toplantı salonunda muhtarlarla bir araya geldi.

Baycar, muhtarların devlet ile millet arasındaki köprü görevini başarıyla icra ettiğini belirtti.

Muhtarların gününü kutlayan Baycar, özverili çalışmalardan dolayı onlara teşekkür etti.

Kaynak: AA
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