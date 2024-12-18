Cizre'de Okul Müdürü, Boğulma Tehlikesi Geçiren Öğrenciyi Kurtardı - Son Dakika
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Cizre'de Okul Müdürü, Boğulma Tehlikesi Geçiren Öğrenciyi Kurtardı

Cizre\'de Okul Müdürü, Boğulma Tehlikesi Geçiren Öğrenciyi Kurtardı

Cizre'deki bir ortaokulda, teneffüste nefes borusuna cisim kaçan 5'inci sınıf öğrencisi M.A., okul müdürü Hakim Caner'in gerçekleştirdiği Heimlich manevrası ile kurtarıldı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

18.12.2024 21:58  Güncelleme: 22:00
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ŞIRNAK'ın Cizre ilçesinde, teneffüste nefes borusuna cisim kaçan 5'inci sınıf öğrencisi M.A., okul müdürü Hakim Caner tarafından yapılan Heimlich manevrasıyla kurtarıldı. O anlar, okulun güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 10.00 sıralarında Cizre Prof. Dr. Fuat Sezgin Ortaokulu'nda meydana geldi. 5'inci sınıf öğrencisi M.A., teneffüse çıktığı sırada nefes borusuna bir cisim kaçtı. Nefes alamayan M.A., okul müdürü Hakim Caner'in yanına koşarak, boğazını işaret etti. M.A.'nın nefes alamadığını gören Caner, Heimlich manevrası yaparak cismi çıkardı. Caner, nefes almaya başlayan M.A.'ya sarılarak, teselli etmeye çalıştı. O anlar ise okulun güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA

Haber ve Kamera: Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Cizre'de Okul Müdürü, Boğulma Tehlikesi Geçiren Öğrenciyi Kurtardı - Son Dakika

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