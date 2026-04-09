Cizre'de Sağanak, Cadde ve Sokakları Su Bastı

ŞIRNAK'ın Cizre ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar suyla doldu, bazı derelerde taşkın oluştu.
İlçe merkezinde etkili olan sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, bazı derelerde taşkın meydana geldi. Sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Bazı giriş katındaki evleri ise su bastı. Ekipler, suyun tahliyesi için çalışma başlattı.
