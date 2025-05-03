Cizre'de Sanatla Sosyalleşen Öğrenciler

Cizre'de "Okulumla Sosyalleşiyorum" Projesiyle Öğrenciler Açık Havada Sanatla Buluştu

ŞIRNAK - Şırnak'ın Cizre ilçesinde "Okulumla Sosyalleşiyorum Projesi" kapsamında öğrenciler, sınıf içinde yaptıkları çalışmaları bu kez açık havada gerçekleştirdi.

Cizre Menderes Ortaokulu görsel sanatlar dersi öğrencileri, "Okulumla Sosyalleşiyorum Projesiyle" sınıflarını sokağa taşıdı.

Tuval başına geçen öğrenciler, öğretmenleri ile birlikte halkla iç içe resim yaparak unutulmaz bir deneyim yaşadı.

Yüzyılı Maarif eğitim modelinde birçok proje olduğunu ifade eden İl Milli eğitim Müdür Bilal Yılmaz Çandıroğlu, "Okulumla Sosyalleşiyorum projesindeki temel amacımız, yıl içerisinde çocuklarımızın bir sosyal faaliyet içerisinde bulunmalarını sağlamaktır. Yani bu, burada gördüğünüz gibi bir resim çalışması, resim sergisi, şiir dinletisi, tiyatro gösterisi ya da okul futbol takımının, basketbol takımının, yani bir şekilde okulda hem aidiyetini geliştirecek hem de arkadaşlarıyla birlikte yapacağı bir etkinlikte kendini ifade etmesini istediğimiz bir süreçtir." ifadelerini kullandı. Bunun yanında okullarımızda her gün okuma saati uygulamamız var. Ayrıca öğretmenlerimizin öğrencileri evlerinde ziyaret etmesini istediğimiz veli ziyareti projemiz de bulunmaktadır. Bir de "ŞAFAK" diye yürüttüğümüz Şırnak Akran Farkındalığı Akademisi projemiz var. Bunların temeline baktığınız zaman da çıkış noktası itibarıyla bakanlığımızın bu eğitim öğretim yılı başından itibaren ortaya koymuş olduğu, bu sene 1, 5 ve 9'uncu sınıflara müfredat olarak giren Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli dediğimiz yeni bir eğitim müfredat modelinin rehberliğinde bizim elimizi güçlendiren ve biraz da ona katkı sağlayabileceğini düşündüğümüz, vatandaşlarımızın ve öğrencilerimizin yaklaşımı açısından ortaya koymuş olduğumuz projelerdir bunlar" dedi.

Öğrenicilerinin resim yapma deneyimlerinin kazanmaları için okuldan sokağa çıktıklarını belirten Görsel Sanatlar öğretmeni Maral Duymaz, "Menderes Ortaokulu olarak "Okulumla Sosyalleşiyorum" projesi kapsamında görsel sanatlar dersi öğretmeni olarak öğrencilerimi doğaya çıkardım. Halkın arasında resim yapma deneyimlerini kazanmalarını istedim. Çocuklarımda seve seve bu derse katılım sağladılar. Kazanımımız olan 'Osman Hamdi ve eserlerini tanıyorum' kazanımı ile beraber öğrencilerim tarafında şu an resim ediliyor ve boyanıyor. Projenin bu anlamda öğrencilerime olumlu bir katkı sağladığını düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Öğrenciler, sınıf dışında etkinlik yaptıkları için mutlu olduklarını ifade etti.

Muhammed Fidan, "Bugün öğretmenimizle birlikte Osman Hamdi Bey'in fotoğraflarını çizdik. Çok mutluyuz. Bizim için bir farklılık oldu" dedi.