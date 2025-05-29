Şırnak'ın Cizre ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Metin Ö. yönetimindeki 73 AAS 564 plakalı tır, Devlet Hastanesi Kavşağı'nda yoldan çıkarak devrildi.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada hafif yaralanan sürücü, Cizre Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Cizre'de Tır Devrildi, 1 Yaralı - Son Dakika
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