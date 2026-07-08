Cizre'de Tır Devrildi, Sürücü Yaralandı - Son Dakika
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Cizre'de Tır Devrildi, Sürücü Yaralandı

Cizre\'de Tır Devrildi, Sürücü Yaralandı
08.07.2026 20:16
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Şırnak'ın Cizre ilçesinde devrilen tırın sürücüsü yaralandı, hastaneye kaldırıldı.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

T.S. idaresindeki 31 RV 801 plakalı tır, Cizre-Silopi kara yolu Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi kavşağında virajı alamayarak devrildi.

Araçta sıkışan sürücü yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araçtan çıkarılan sürücü, Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA

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