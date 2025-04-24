Cizre'de Toz Taşınımı Yaşamı Olumsuz Etkiliyor

Cizre'de toz taşınımı hayatı olumsuz etkiledi

ŞIRNAK - Şırnak'ın Cizre ilçesinde etkili olan toz aşınımı hayatı olumsuz etkiledi.

Cizre'de etkili olmaya başlayan toz bulutu nedeniyle görüş mesafesi azaldı, hava kalitesi düştü. Görüş alanın azaldığı astım hastalığı olan vatandaşların evlere kapandığı ilçe merkezinde araçlar ve evlerin balkonları tozla kaplandı. Yer yer yağan yağmur, toz nedeni ile çamura dönüştü.

Toz taşınımının yarına kadar etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor