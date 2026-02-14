Cizre'de Trafik Kazası: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti

Şırnak'ın Cizre ilçesinde refüje çarpan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti.
Ömer Y. (23) idaresindeki 81 ABU 738 plakalı otomobil, İdil-Cizre kara yolu okullar bölgesi mevkisinde kontrolden çıkarak önce refüje daha sonra aydınlatma direğine çarptı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, sürücünün kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Cenaze, Cizre Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
