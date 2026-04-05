Cizre\'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda ilçede durdurulan araçta, narkotik köpeği Cessi ile arama yapıldı.
Aramada aracın gizli bölmelerine yerleştirilmiş 114 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.
Operasyonda, B.E. (30) ve S.E. (26) gözaltına alındı.
