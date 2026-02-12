Cizre'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Şırnak'ın Cizre ilçesinde durdurulan bir araçta yapılan aramada meyve kasalarına gizlenmiş 1 kilo 431 gram uyuşturucu ele geçirilmesine ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Cizre Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan açıklamada, dün bir araçta yapılan aramada 1 kilo 431 gram skunk ele geçirilmesine ilişkin başlatılan soruşturmanın sonuçlandığı belirtildi.

Açıklamada, Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda, İ.G., M.E ve M.E'nin gözaltına alındığı ifade edilerek, İ.G ve M.E'nin "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan tutuklama, M.E'nin ise adli kontrol talebiyle Cizre Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildiği bildirildi.

Açıklamada, "Cizre Sulh Ceza Hakimliğince 12 Şubat tarihinde şüpheliler İ.G. ve M.E. hakkında tutuklama, diğer şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilmiştir." ifadesine yer verildi.