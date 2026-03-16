Cizre'de Yetim Çocuklara Bayram Kıyafeti Desteği

16.03.2026 15:57
Cizre'de yetim çocuklara bayramlık kıyafet hediye edildi, proje hayırseverlerden destek alıyor.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde çocuklara bayramlık kıyafet desteğinde bulunuldu.

Cizre Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Cizre Şubesi tarafından "Yetim Gülerse Cizre Güler" proje kapsamında belirlenen yetim çocuklara bayramlık kıyafet hediye edildi.

Çocuklar aileleriyle geldikleri giyim mağazasında beğendikleri kıyafetleri aldı.

Çocuklara kıyafet seçiminde yardımcı olan Cizre Müftüsü Süleyman Baran, yaptığı açıklamada, yürütülen projenin hayırseverlerin desteğiyle büyüdüğünü belirtti.

Baran, "Yetimlere sahip çıkmak hepimizin boynunun borcudur. Onların başını okşamak, bayramlarına sevinç katmak bizim görevimizdir. Her yıl ramazan ayında yaklaşık 1000 ile 1200 yetim evladımıza giyim yardımı ulaştırıyoruz. Hayırseverlerimiz ne kadar destek verirse biz de o kadar çok çocuğumuza ulaşırız. Bu yıl da 1000 evladımızı giydirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bizler burada sadece bir köprü vazifesi görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Tünelde müzik açıp araçtan inerek dans eden sürücüye dev ceza Tünelde müzik açıp araçtan inerek dans eden sürücüye dev ceza
Tarihi zafer Çin Grand Prix’sini Kimi Antonelli kazandı Tarihi zafer! Çin Grand Prix'sini Kimi Antonelli kazandı
Edin Dzeko aynı maçta önce mutluluğu sonra da kabusu yaşadı Edin Dzeko aynı maçta önce mutluluğu sonra da kabusu yaşadı
Filmlerimiz değil yemeklerimiz yer alacak İşte Oscar’da Türk menüsü Filmlerimiz değil yemeklerimiz yer alacak! İşte Oscar'da Türk menüsü
Jeffrey Epstein isimli hesaba mavi tık verdiler Takip ettiği hesaplar bir hayli ilginç Jeffrey Epstein isimli hesaba mavi tık verdiler! Takip ettiği hesaplar bir hayli ilginç
Irak alev alev Dört bir yanda saldırılar var Irak alev alev! Dört bir yanda saldırılar var

16:01
Alarmları kurun Yarın gece ortalık yanacak
Alarmları kurun! Yarın gece ortalık yanacak
15:43
Trump’a büyük şok: Hürmüz Koalisyonu başlamadan bitti
Trump'a büyük şok: Hürmüz Koalisyonu başlamadan bitti
14:53
Kaymakamlık binasındaki silah seslerinin sebebi belli oldu İşte fail
Kaymakamlık binasındaki silah seslerinin sebebi belli oldu! İşte fail
14:51
Bakan Çiftçi’den dikkat çeken çıkış: Bayrak değişimi olabilir
Bakan Çiftçi'den dikkat çeken çıkış: Bayrak değişimi olabilir
14:42
İsrail’in Lübnan’a düzenlediği kara harekatından ilk görüntü
İsrail'in Lübnan'a düzenlediği kara harekatından ilk görüntü
14:28
İsrail Ordu Sözcüsü Shoshani: Çatışmalar en az 3 hafta daha sürecek
İsrail Ordu Sözcüsü Shoshani: Çatışmalar en az 3 hafta daha sürecek
