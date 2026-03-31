Cizre\'de Zincirleme Trafik Kazası: 1 Yaralı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Nusaybin Caddesi İpekyolu Camisi mevkisinde sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 06 KY 519, 07 BNG 353, 56 AAV 774 ve 34 FF 0519 plakalı araçlar çarpıştı.
Kazada, 1 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı, Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
