Cizre Fen Lisesi Öğrencisi Pınar Benek Türkiye Şampiyonu Oldu - Son Dakika
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Cizre Fen Lisesi Öğrencisi Pınar Benek Türkiye Şampiyonu Oldu

Cizre Fen Lisesi Öğrencisi Pınar Benek Türkiye Şampiyonu Oldu

Cizre ilçesindeki Fen Lisesi öğrencisi Pınar Benek, Düzce'de düzenlenen Okul Sporları Boks Gençler (A) Kız-Erkek Türkiye birinciliği müsabakalarında tüm rakiplerini yenerek Türkiye şampiyonu oldu. Benek, bu başarısıyla Liselerarası Dünya Şampiyonası'nda mücadele etme hakkı kazandı.

10.05.2024 17:07
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Cizre ilçesinde Fen Lisesi öğrencisi milli sporcu Pınar Benek, Düzce'de yapılan Okul Sporları Boks Gençler (A) Kız-Erkek Türkiye birinciliği müsabakalarında rakiplerini yenerek Türkiye şampiyonu oldu.

Benek, 2-7 Mayıs'ta Düzce'de düzenlenen Okul Sporları Boks Gençler (A) Kız-Erkek Türkiye Birinciliği müsabakalarında tüm rakiplerini yenerek Türkiye şampiyonluğunu elde etti.

Şampiyon olan Benek, Dubai'de düzenlenecek olan Liselerarası Dünya Şampiyonasında mücadele etmeye hak kazandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Cizre Fen Lisesi Öğrencisi Pınar Benek Türkiye Şampiyonu Oldu - Son Dakika

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