Cizre Fen Lisesi Öğrencisi Pınar Benek Türkiye Şampiyonu Oldu

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Cizre ilçesinde Fen Lisesi öğrencisi milli sporcu Pınar Benek, Düzce'de yapılan Okul Sporları Boks Gençler (A) Kız-Erkek Türkiye birinciliği müsabakalarında rakiplerini yenerek Türkiye şampiyonu oldu.

Benek, 2-7 Mayıs'ta Düzce'de düzenlenen Okul Sporları Boks Gençler (A) Kız-Erkek Türkiye Birinciliği müsabakalarında tüm rakiplerini yenerek Türkiye şampiyonluğunu elde etti.

Şampiyon olan Benek, Dubai'de düzenlenecek olan Liselerarası Dünya Şampiyonasında mücadele etmeye hak kazandı.