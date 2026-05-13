Cizre TSO'dan Sınır Kapısına İtiraz
Cizre TSO'dan Sınır Kapısına İtiraz

13.05.2026 19:43
Cizre TSO, İbrahim Halil Sınır Kapısı'ndaki yüksek ücretleri araştırmak için başvurdu.

(ŞIRNAK) - Cizre TSO, Irak'taki İbrahim Halil Sınır Kapısı'nda akaryakıt tankerlerinden resmi belge olmadan yüksek ücretler tahsil edildiğini öne sürerek, uygulamanın araştırılması için T.C. Erbil Başkonsolosluğu'na başvurdu.

Cizre Ticaret ve Sanayi Odası (TSO), Irak Kürt Bölgesel Yönetimi ile Irak arasındaki İbrahim Halil Sınır Kapısı'nda akaryakıt taşımacılığı yapan firmalardan "muamele parası" adı altında ücret alındığını bildiren bir dilekçeyi T.C. Erbil Başkonsolosluğu Ticaret Müşavirliği/Gümrük Ateşeliği'ne iletti.

Cizre TSO'nun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Yıldırım imzasıyla T.C. Erbil Başkonsolosluğu Ticaret Müşavirliği/Gümrük Ateşeliği'ne iletilen dilekçe kamuoyuyla paylaşıldı.

Dilekçede, bölgeden Irak'a tankerlerle akaryakıt taşımacılığı yapan firmalardan, İbrahim Halil Sınır Kapısı geçişleri sırasında "muamele parası" adı altında çeşitli ücretler tahsil edildiği belirtildi.

Araçların boş olarak Irak tarafına giriş yaparken yaklaşık 295 Amerikan Doları, dolu olarak Irak'tan çıkış yaparken ise yaklaşık 325 Amerikan Doları ödeme yapmak zorunda bırakıldığı ifade edilen dilekçede, tahsilatlar karşılığında çoğu zaman resmi makbuz, tahsilat belgesi veya ödeme dekontu verilmediği kaydedildi.

Bazı durumlarda verilen belgelerde tahsil edilen gerçek tutarın çok altında rakamların gösterildiği belirtilen dilekçede, bu durumun hem hukuki hem de ticari açıdan soru işaretleri doğurduğu ifade edildi.

Dilekçede ayrıca söz konusu uygulamaların bölge firmalarının rekabet gücünü azalttığı, taşımacılık maliyetlerini artırdığı ve Türkiye-Irak ticaretini olumsuz etkilediği belirtilerek, uygulamaların ilgili Irak makamları nezdinde gündeme getirilmesi talep edildi.

Kaynak: ANKA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2026 06:26:49.
