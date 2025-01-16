Cizre Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Ömer Faruk Yıldırım ve yönetim kurulu üyeleri, Cizre Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığına seçilen Cemal Özdemir'e ziyarette bulundu.
Cizre TSO binasında gerçekleşen ziyarette, TSO Başkanı Yıldırım, Cizre Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığına seçilen Özdemir'e hayırlı olması temennisinde bulundu.
Özdemir, yapılan ziyaretten Yıldırım ve beraberindeki heyete teşekkür etti.
Ziyarette, TSO Meclis Başkanı Mesut İverendi ve TSO Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Mehmet Sabih Aykut da yer aldı.
Son Dakika › Güncel › Cizre TSO'dan Yeni Başkan Özdemir'e Ziyaret - Son Dakika
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