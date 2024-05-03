Şırnak'ta Cizrespor Kulüp Başkanı ve Taraftarlar Hastaneye Anjiyo Ünitesi Kurulmasını İstedi - Son Dakika
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Şırnak'ta Cizrespor Kulüp Başkanı ve Taraftarlar Hastaneye Anjiyo Ünitesi Kurulmasını İstedi

Şırnak\'ta Cizrespor Kulüp Başkanı ve Taraftarlar Hastaneye Anjiyo Ünitesi Kurulmasını İstedi

Şırnak'ın Cizre ilçesinde Cizrespor Kulüp Başkanı Maruf Sefinç ve bazı taraftarlar, eski kulüp müdürünün kalp krizi sonucu hayatını kaybetmesinin ardından ilçedeki hastaneye anjiyo ünitesi kurulmasını talep etti. Sefinç, kalp ve damar hastalıklarının teşhisi ve acil müdahale yapılabilmesi için anjiyo ünitesinin önemine vurgu yaparken, taraftarlar da Cizre'ye gelen hastaların sağlık hizmeti için anjiyo ünitesine ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

03.05.2024 15:16
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Şırnak'ta Cizrespor Kulüp Başkanı Maruf Sefinç ve bazı taraftarlar ilçedeki hastaneye anjiyo ünitesi kurulmasını istedi.

Sefinç ve bazı taraftarlar ilçede 1 Mayıs'ta geçirdiği kalp krizi sonucu 39 yaşında hayatını kaybeden eski Cizrespor Kulüp Müdürü Cengiz Şeremet'in mezarı başında bir araya geldi.

Gazetecilere açıklama yapan Sefinç, kalp krizi sonucu yaşanan ölümlerin önüne geçilmesi, kalp ve damar hastalıklarının teşhisi ve acil müdahale yapılabilmesi için ilçedeki hastaneye anjiyo ünitesi kurulmasını istediklerini söyledi.

Sefinç, Şırnak Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi'ne anjiyo ünitesi kurulması halinde hasta sevkinin de önüne geçilmiş olacağını ifade etti.

Taraftarlar adına açıklama yapan Bahattin Sabuncu, çevre ilçe ve köylerden her gün çok sayıda hastanın sağlık hizmeti için Cizre'ye geldiğini belirterek, hastanede anjiyo ünitesine ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Şırnak'ta Cizrespor Kulüp Başkanı ve Taraftarlar Hastaneye Anjiyo Ünitesi Kurulmasını İstedi - Son Dakika
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