CK Enerji\'den Çocuk Bayramı Etkinliği

CK Enerji, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı İstanbul Avrupa Yakası, Antalya ve Sivas'ta çalışanlarının çocukları ile kutladı. Çocuklar, 18 Nisan Cuma günü, üç ilde şirket genel müdürlüklerinde çeşitli atölyeler, oyunlar ve sürpriz etkinliklerle ağırlanırken 'Enerji Okuryazarlığı' konusunda da bilgilendirildiler.

Şirket, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında 18 Nisan Cuma günü saat 10.00 ile 17.00 arasında çalışanların 6-10 yaş aralığındaki çocuklarını ağırladı. Şirket, renkli atölyeler, oyunlar ve sürpriz etkinliklerin olduğu program ile çocukların eğlenerek öğrenmesini hedefledi.

Şirket içerisinde yapılan etkinlikten önce yöneltilen 'Kendi 23 Nisan Bayramı'nı çizer misin?' sorusu doğrultusunda çocukların yaptığı çizimler üç ildeki genel müdürlük binalarında sergilenmeye başladı.

"EĞLENCE VE ENERJİ OKURYAZARLIĞI BİR ARADA"

'Çocuğun Enerjisi İşte' etkinliği kapsamında bu yıl da çocuklara özel bir program oluşturduklarını dile getiren CK Enerji Kurumsal İletişim Direktörü Burcu Cankurtaran şunları söyledi:

"Hizmet bölgelerimizdeki genel müdürlüklerimizde minik misafirlerimiz için hazırlanan eğlenceli ve öğretici etkinliklerde çocuklar, bayramın neşesini yaşarken unutulmaz anlar geçirdi. Bu yıl etkinliğimize Enerji Okuryazarlığını da ekledik. Yıllardır Enerji Okuryazarlığı Projemiz kapsamında İstanbul Avrupa Yakası, Antalya ve Sivas'ta İl Milli Eğitim Müdürlükleriyle yapılan iş birlikleriyle çocuklara enerjiyi bilinçli kullanmaları yönünde eğitimler veriyoruz. Bu kez 23 Nisan etkinlikleri çerçevesinde çalışanlarımızın çocuklarına yönelik de küçük bir eğitim programı düzenlendik. Uzman arkadaşlarımız çocuklara, enerjinin ne olduğu, nasıl üretildiği, tasarruflu kullanım yolları ve çevreye duyarlı enerji alışkanlıklarını eğlenceli bir dille aktardı. Bu sayede minik misafirlerimiz, enerji konusundaki farkındalıklarını artırarak geleceğin bilinçli bireyleri olma yolunda ilk adımlarını attılar."