CK Hutchison, Panama'ya 1,5 milyar dolarlık tazminat davası açtı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

CK Hutchison, Panama'ya 1,5 milyar dolarlık tazminat davası açtı

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CK Hutchison, Panama'da yatırımlarına yönelik saldırılar nedeniyle 1,5 milyar dolar tazminat talep etti.

HONG KONG, 20 Ağustos (Xinhua) -- Hong Kong merkezli CK Hutchison Holdings Limited şirketi, yatırımları koruma antlaşmasını ihlal ettiği ve şirketin ülkedeki yatırımlarını yok ettiği gerekçesiyle Panama aleyhinde 1,5 milyar ABD dolarının üzerinde tazminat talebiyle uluslararası tahkim süreci başlattığını duyurdu.

CK Hutchison perşembe günü yaptığı açıklamada, Panama'nın 2025 yılının başında beklenmedik şekilde şirketin yatırımlarına karşı bir "devlet saldırısı kampanyası" başlattığını bildirdi. Şirket, Panama'nın bu kapsamda usule aykırı şekilde soruşturmalar başlattığını, liman işletme imtiyazını koruyan 30 yıllık hukuki durumu tersine çevirdiğini, kendi sözleşme hukukunun anayasaya uygunluğunu sorguladığını ve şirketin iştiraki Panama Ports Company, S.A. şirketini devre dışı bırakmaya çalıştığını ifade etti.

CK Hutchison, şirketin varlıklarına yönelik bir yıldır devam eden "devlet saldırısı kampanyasının" ardından 2026 yılının başında Panama'ya anlaşmazlık bildirimi gönderdiğini, sorunu çözmeye çalıştığını ancak sonuç alamadığını belirtti.

CK Hutchison, 23 Şubat 2026 tarihinde Panama Ports Company, S.A. şirketinin kontrolündeki Balboa ve Cristobal terminallerine zorla el koyan Panama'nın, şirketin mülk, ekipman, teknoloji, çalışanlar ve koruma altındaki malzemelerini devralarak eylemlerini tırmandırdığını, bu durumun da CK Hutchison'a önemli zararlar verdiğini vurguladı.

Açıklamada, şirketin ilerleyen süreçte antlaşma kapsamında yaptığı bildirimlere karşılık Panama'nın, anlaşmazlığı çözmek için hiçbir çaba göstermediği, aksine saldırılarını ve dezenformasyon kampanyasını sürdürdüğü belirtildi.

Kaynak: Xinhua

Panama, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CK Hutchison, Panama'ya 1,5 milyar dolarlık tazminat davası açtı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fildişi Sahili’nde sırra kadem bastı, aracı satışa çıktı Fildişi Sahili'nde sırra kadem bastı, aracı satışa çıktı
İzmit’te yağmur yerine demir tozu yağıyor, mahalleli ellerinde mıknatısla geziyor İzmit'te yağmur yerine demir tozu yağıyor, mahalleli ellerinde mıknatısla geziyor
Güle güle Çağlar Takım aramaya başladı, gidiyor Güle güle Çağlar! Takım aramaya başladı, gidiyor
Yeni Parti’nin kongre takvimi belli oldu: Süreç nasıl işleyecek Yeni Parti'nin kongre takvimi belli oldu: Süreç nasıl işleyecek?
Cephanelik gibi tekstil atölyesi, tam 100 ruhsatsız tabanca çıktı Cephanelik gibi tekstil atölyesi, tam 100 ruhsatsız tabanca çıktı
Şanlıurfa’da engelli çift ve çocukları darbedildi: 4 gözaltı Şanlıurfa'da engelli çift ve çocukları darbedildi: 4 gözaltı

18:08
Skandalı İsrailli Bakan Ben-Gvir paylaştı: Tutsakların idam edileceği tesis
Skandalı İsrailli Bakan Ben-Gvir paylaştı: Tutsakların idam edileceği tesis
18:03
Ali Çamlı’dan Ali Koç kıyaslamasına sansasyonel cevap
Ali Çamlı'dan Ali Koç kıyaslamasına sansasyonel cevap
17:32
Kocaeli’de esrarengiz olay: Denizde 2’si kadın 3 ceset bulundu
Kocaeli'de esrarengiz olay: Denizde 2'si kadın 3 ceset bulundu
17:13
Polis memurunun sır dolu ölümü 3 gün önce taşındığı evinde başından vurulmuş halde bulundu
Polis memurunun sır dolu ölümü! 3 gün önce taşındığı evinde başından vurulmuş halde bulundu
17:10
İzmir’de belediye başkanının makam aracına silahlı saldırı
İzmir’de belediye başkanının makam aracına silahlı saldırı
14:25
Türkiye ile gerilim bardağı taşırdı Netanyahu’ya kendi ülkesinden rest
Türkiye ile gerilim bardağı taşırdı! Netanyahu’ya kendi ülkesinden rest
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2026 18:51:24. #7.13#
SON DAKİKA: CK Hutchison, Panama'ya 1,5 milyar dolarlık tazminat davası açtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.