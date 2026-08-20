CK Hutchison, Panama'ya 1,5 milyar dolarlık tazminat davası açtı

HONG KONG, 20 Ağustos (Xinhua) -- Hong Kong merkezli CK Hutchison Holdings Limited şirketi, yatırımları koruma antlaşmasını ihlal ettiği ve şirketin ülkedeki yatırımlarını yok ettiği gerekçesiyle Panama aleyhinde 1,5 milyar ABD dolarının üzerinde tazminat talebiyle uluslararası tahkim süreci başlattığını duyurdu.

CK Hutchison perşembe günü yaptığı açıklamada, Panama'nın 2025 yılının başında beklenmedik şekilde şirketin yatırımlarına karşı bir "devlet saldırısı kampanyası" başlattığını bildirdi. Şirket, Panama'nın bu kapsamda usule aykırı şekilde soruşturmalar başlattığını, liman işletme imtiyazını koruyan 30 yıllık hukuki durumu tersine çevirdiğini, kendi sözleşme hukukunun anayasaya uygunluğunu sorguladığını ve şirketin iştiraki Panama Ports Company, S.A. şirketini devre dışı bırakmaya çalıştığını ifade etti.

CK Hutchison, şirketin varlıklarına yönelik bir yıldır devam eden "devlet saldırısı kampanyasının" ardından 2026 yılının başında Panama'ya anlaşmazlık bildirimi gönderdiğini, sorunu çözmeye çalıştığını ancak sonuç alamadığını belirtti.

CK Hutchison, 23 Şubat 2026 tarihinde Panama Ports Company, S.A. şirketinin kontrolündeki Balboa ve Cristobal terminallerine zorla el koyan Panama'nın, şirketin mülk, ekipman, teknoloji, çalışanlar ve koruma altındaki malzemelerini devralarak eylemlerini tırmandırdığını, bu durumun da CK Hutchison'a önemli zararlar verdiğini vurguladı.

Açıklamada, şirketin ilerleyen süreçte antlaşma kapsamında yaptığı bildirimlere karşılık Panama'nın, anlaşmazlığı çözmek için hiçbir çaba göstermediği, aksine saldırılarını ve dezenformasyon kampanyasını sürdürdüğü belirtildi.