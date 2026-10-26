ÇKP Merkez Komitesinin 20. Dönem 5. Oturumu Pekin'de başladı, Şi Cinping rapor sundu - Son Dakika
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ÇKP Merkez Komitesinin 20. Dönem 5. Oturumu Pekin'de başladı, Şi Cinping rapor sundu

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ÇKP Merkez Komitesinin 20. Dönem 5. Oturumu, parti teşkilatlanması ve ideolojiyle bağlantılı konuları ele almak üzere Pekin'de başladı. Şi Cinping açılışta Siyasi Büro'nun çalışma raporunu sundu; 205 asil ve 171 yedek üyenin katıldığı oturum 29 Ekim'e kadar sürecek.

Çin'de ülkeyi yöneten Komünist Partinin (ÇKP), parti teşkilatlanması ve ideolojiyle bağlantılı konuları ele alacağı 5. Oturumu (plenum) başkent Pekin'de düzenleniyor.

Xinhua'nın haberine göre ÇKP Merkez Komitesinin 20. Dönem 5. Oturumu bu sabah başladı.

Devlet Başkanı ve ÇKP Genel Sekreteri Şi Cinping, toplantının açılışında partinin en yüksek yönetim organı Siyasi Büro'nun çalışma raporunu Komiteye sundu ve parti öz yönetiminin güçlendirilmesine ilişkin temel sorunlar konusunda alınan taslak karar hakkında değerlendirmede bulundu.

ÇKP Merkez Komitesinin 205 asil, 171 yedek üyesinin katıldığı toplantıda "parti öz yönetimi" adı verilen, Komünist Partinin kendi içinde sıkı denetime ve iç disipline sahip olması, parti inşası ve reform süreçleriyle kendini sürekli geliştirmesini ifade eden örgütlenme ve ideoloji ile bağlantılı konular ele alınacak.

Oturum, 29 Ekim'e kadar sürecek.

Parti öz yönetimi kavramı, Şi'nin iktidarında üst düzey parti ve devlet görevlilerini hedef alan yolsuzluk soruşturmalarıyla önem kazanmıştı.

ÇKP Merkez Komitesi oturumları

Parti teamüllerine göre 5 yılda bir seçilen Merkez Komite, görev süresince 7 oturum yapıyor.

ÇKP Ulusal Kongresi sırasında ve hemen ardından düzenlenen 1. ve 2. Oturumlar ve sonraki kongre öncesinde düzenlenen 7. Oturumda parti ve devlet organlarının yapılandırılması ve atamalara ilişkin kararlar alınıyor.

Reform konulu 3. Oturumda ekonomi politikalarının yönü belirleniyor.

Normalde 5 yıllık kalkınma planlarının hedeflerine 5. Oturumda karar verilirken 20. Dönem'de 3. Oturumun gecikmeyle yapılması, geçen yıl ekimde düzenlenen 4. Oturumun bu konuya odaklanmasını gerektirdi.

Belirli bir teması bulunmayan 4. ve 6. Oturumlarda ise genelde parti teşkilatlanması ve ideolojiyle bağlantılı konular ele alınıyor.

Kaynak: AA
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