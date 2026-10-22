Clinton, Florida'daki dinler arası etkinlikte Müslüman aşağılamasından yakındı

Eski ABD Başkanı Bill Clinton, Müslümanların sırf Müslüman oldukları için aşağılanmasından bıktığını belirtti.

Clinton, Florida eyaletinde düzenlenen dinler arası bir etkinlikte yaptığı konuşmada, her inançta kötü niyetli kişilerin bulunduğunu ve bunun nedeninin "herkesin kusurlarının bulunması" olduğunu söyledi.

Din ve kültür savaşlarından yorulduğunu belirten Clinton, "Müslümanların sırf Müslüman oldukları için aşağılanmasından bıktım." dedi.

Kur'an-ı Kerim'i 15 yaşında baştan sona okuyan kızından duyduğu bir ayeti hatırlatan Clinton, kızının kendisine "Baba, bunu oku." dediğini aktardı.

Clinton, ayeti "Allah, yeryüzüne farklı insanları birbirlerini hor görsünler diye değil, birbirlerini tanısınlar ve birbirlerinden öğrensinler diye yerleştirdi." ???????ifadesiyle özetledi.