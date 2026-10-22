Clinton, Florida'daki dinler arası etkinlikte Müslüman aşağılamasından yakındı

Clinton, Florida'daki dinler arası etkinlikte Müslüman aşağılamasından yakındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eski ABD Başkanı Bill Clinton, Florida'daki dinler arası etkinlikte Müslümanların sırf Müslüman oldukları için aşağılanmasından bıktığını söyledi. Clinton, her inançta kötü niyetli kişiler bulunduğunu söyledi ve kızının 15 yaşında okuduğu Kur'an ayetini aktardı.
Eski ABD Başkanı Bill Clinton, Müslümanların sırf Müslüman oldukları için aşağılanmasından bıktığını belirtti.
Clinton, Florida eyaletinde düzenlenen dinler arası bir etkinlikte yaptığı konuşmada, her inançta kötü niyetli kişilerin bulunduğunu ve bunun nedeninin "herkesin kusurlarının bulunması" olduğunu söyledi.
Din ve kültür savaşlarından yorulduğunu belirten Clinton, "Müslümanların sırf Müslüman oldukları için aşağılanmasından bıktım." dedi.
Kur'an-ı Kerim'i 15 yaşında baştan sona okuyan kızından duyduğu bir ayeti hatırlatan Clinton, kızının kendisine "Baba, bunu oku." dediğini aktardı.
Clinton, ayeti "Allah, yeryüzüne farklı insanları birbirlerini hor görsünler diye değil, birbirlerini tanısınlar ve birbirlerinden öğrensinler diye yerleştirdi." ???????ifadesiyle özetledi.
Sizin düşünceleriniz neler ?