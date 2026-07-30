Fransa'daki yangınlarda Amerikalı ünlü aktör George Clooney'nin evi de tahliye edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fransa'daki yangınlarda Amerikalı ünlü aktör George Clooney'nin evi de tahliye edildi

Fransa\'daki yangınlarda Amerikalı ünlü aktör George Clooney\'nin evi de tahliye edildi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fransa'nın güneydoğusundaki Var vilayetindeki yangınlar nedeniyle ABD'li ünlü aktör George Clooney'nin evi de tahliye edildi.

Fransa'nın güneydoğusundaki Var vilayetindeki yangınlar nedeniyle ABD'li ünlü aktör George Clooney'nin evi de tahliye edildi.

TEDBİR AMAÇLI EVDEN ÇIKTILAR

Yerel basındaki haberlere göre, Var vilayetindeki yangınlar, ABD'li ünlü aktör Clooney'nin eşi Amal Clooney ve çocuklarıyla birlikte yaşadığı evi de etkiledi. Vilayete bağlı Brignoles şehrinde bulunan ve Clooney'nin ailesi ile yıllardır ikamet ettiği ev tedbir amaçlı tahliye edildi.

Clooney, Brignoles Belediye Başkanı'na yazdığı mektupta, yangınlarla mücadele konusunda desteklerini bildirerek, yangın sonrası onarım çalışmaları için ne gerekiyorsa yapmaya hazır olduklarını belirtti.

GEÇEN YIL FRANSA VATANDAŞLIĞINA GEÇMİŞTİ

Var vilayeti, son haftalarda yıkıcı yangınların etkisinde kalırken; Brignoles yakınlarında çıkan yangın bazı yerleşim alanlarının tahliyesini zorunlu kılmıştı.

Brignoles'taki yangın gece saatlerinde kontrol altına alınırken, 130 hektardan fazla alanın yok olduğu yangında 4 itfaiyeci de yaralanmıştı.

Bir süredir Fransa'da yaşayan ünlü aktör ve ailesi, geçen yıl Fransa vatandaşlığı elde etmişti.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, George Clooney, Ünlüler, Fransa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fransa'daki yangınlarda Amerikalı ünlü aktör George Clooney'nin evi de tahliye edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fed, faiz kararını açıkladı Fed, faiz kararını açıkladı
Yasağı kaldıran Gaziantep FK’dan transfer şov: 7 isim birden açıklandı Yasağı kaldıran Gaziantep FK'dan transfer şov: 7 isim birden açıklandı
FIFA’dan Türk kulübüne ceza Lige -6 puanla başlayacaklar FIFA'dan Türk kulübüne ceza! Lige -6 puanla başlayacaklar
Giresun’da dere yatağına devrilen otomobildeki 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı Giresun'da dere yatağına devrilen otomobildeki 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Gençlerbirliği’ne İrfan Can Eğribayat’ın ardından bir de Galatasaray’dan transfer Gençlerbirliği'ne İrfan Can Eğribayat'ın ardından bir de Galatasaray'dan transfer
Şamil Tayyar’dan Gelecek Partisi’nin kapatılmasına ilk yorum: Millet sahip çıkmıyorsa uzatmayacaksın Şamil Tayyar’dan Gelecek Partisi'nin kapatılmasına ilk yorum: Millet sahip çıkmıyorsa uzatmayacaksın

18:51
Midtjylland-Beşiktaş maçının 11’leri belli oldu
Midtjylland-Beşiktaş maçının 11'leri belli oldu
18:41
Resmi açıklama geldi UEFA’dan FIFA’ya boykot
Resmi açıklama geldi! UEFA'dan FIFA'ya boykot
18:03
Fas’tan İspanya’ya göçmen akını
Fas'tan İspanya'ya göçmen akını
17:37
Ahbap soruşturmasında 7 kişi için tutuklama talebi
Ahbap soruşturmasında 7 kişi için tutuklama talebi
16:58
Edirne Milletvekili Ediz Ün, yeniden CHP’ye katıldı
Edirne Milletvekili Ediz Ün, yeniden CHP’ye katıldı
14:34
Siyaseti bırakan Davutoğlu’nun “Erdoğan“ hassasiyeti: Düşünmeden reddetti
Siyaseti bırakan Davutoğlu'nun "Erdoğan" hassasiyeti: Düşünmeden reddetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2026 18:53:15. #7.13#
SON DAKİKA: Fransa'daki yangınlarda Amerikalı ünlü aktör George Clooney'nin evi de tahliye edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.