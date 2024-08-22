Clovis İnsanları Mamutları Nasıl Avladı?

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Bilim insanları, Kuzey Amerika'nın ilk popülasyonlarından olan Clovis insanlarının, mamut gibi çok iri hayvanları mızrakların keskin uçları yukarı gelecek şekilde toprağa saplayarak öldürmüş olabileceklerini öne sürdü.

Araştırmacılar, 13 bin yıl önce Clovis insanlarının, taş uçlarını mamut ve dev tembel hayvan gibi devasa hayvanlardan korunmak ve onları avlamak için kullanıp kullanmadıklarını araştırmak amacıyla o dönemde kullanılan silahlara benzer kopyalar geliştirerek bazı deneyler yaptı.

Deneyler sonucunda, Clovislerin yaptığı keskin taş uçlarının hafif bir kuvvetle inek derisini delebildiği ancak yüksek kuvvete maruz kaldığında kırıldığı gözlemlenirken, yere saplanan mızraklarda hayvanların mızrağa düşme kuvvetinin de etkisiyle mızrağın hayvan vücuduna daha derinlemesine saplanabildiği belirlendi.

Bilim insanları, bu yöntemin yaban domuzu, aslan ve ayı gibi hayvanların avlaması için kullanıldığının bilindiğini ifade ederek, aynı yöntemin mamut gibi devasa hayvanlar için de kullanılmış olabileceği iddiasını ortaya koydu.

Bu dönemde kullanılan mızrak benzeri silahların bugüne sağlam şekilde ulaşamaması nedeniyle bu aletlerin "tam olarak nasıl kullanıldıklarının" bilinemediği vurgulandı.

Çalışmanın detaylarına "Plos One" dergisinde yer verildi.