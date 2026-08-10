Çoban Meclisi Toyu Düzenlendi

Osmaniye'de düzenlenen "Çoban Meclisi Toyu" etkinliğinde Yörük aileler ile akademisyenler bir araya geldi.

Adana Orman Bölge Müdürlüğünün katkıları ve Dünya Türkmenler Birliğinin girişimiyle yürütülen "ÇobanAtlas Projesi" kapsamında değerlendirme toplantısı yapıldı.

Müdürlükte düzenlenen toplantıya Adana Orman Bölge Müdürü Tahsin Etli ve Dünya Türkmenler Birliği Genel Başkanı İsmail Demirdüzen de katıldı.

Toplantının ardından aralarında akademisyenlerin de yer aldığı katılımcılar, "Çoban Meclisi Toyu"nun düzenleneceği Savrun Yirce Yaylası'nda çadır kurdu.

Ziyaret ettikleri Yörük çadırlarında kalan ailelerle sohbet eden katılımcılar, daha sonra çoban ateşi etrafında düzenlenen oturumda buluştu.

Etkinlikte söz alan Yörükler yaşamlarını anlattı, akademisyenler ve uzmanlar da alanlarıyla ilgili değerlendirmede bulundu.

"Çoban Meclisi Toyu"nun değerlendirme toplantısında, saha gözlemleri, çobanların talepleri ve çözüm önerileri kayıt altına alındı.

Dünya Türkmenler Birliği yetkililerinden Mehmet Sezer, yaptığı açıklamada, "Çobanlarımızın gıda arz güvenliği ve ormanlarımızın korunmasındaki rolleri paha biçilemez. Hazırlayacağımız raporla, onların insana daha yakışır şartlarda üretim yapabilmeleri için üzerimize düşen sorumluluğu yerine getireceğiz." ifadesini kullandı.