Çoban Ölümünde Zanlı Tutuklandı

Erzurum'un Palandöken ilçesinde av tüfeğinin kazara ateş alması sonucu genç çobanın ölümüyle ilgili adli kontrol şartıyla serbest bırakılan ve yeniden yakalanan zanlı tutuklandı.

Kırsal Uzunahmet Mahallesi'nde 27 Şubat'ta elindeki av tüfeğinin kazara ateş almasıyla çoban Abdullah Karakaş'ın (18) ölümüne sebep olan ve jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe adli kontrolle serbest bırakılan zanlı Y.İ.M. (17) için yeniden gözaltı kararı verildi.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen Y.İ.M, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.