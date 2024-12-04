Gaga Bulut isimli sosyal medya hesabından paylaşılan videoda, 13 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunduğunu söyleyen şüpheli hakkında "çocuğun cinsel istismarı", Bulut Altuğ hakkında ise "müstehcenlik" suçundan soruşturma başlatıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Gaga Bulut isimli sosyal medya hesabından paylaşılan videoda, bir kişinin 13 yaşındaki erkek çocuğuna cinsel istismarda bulunduğuna ilişkin konuşmalarının ardından harekete geçti.
Başsavcılık, şüpheli Gaga Bulut isimli hesabın sahibi Bulut Altuğ hakkında, "müstehcenlik", istismarda bulunduğu söyleyen şüpheli hakkında da "çocuğun cinsel istismarı" suçlarından soruşturma başlattı.
Soruşturma kapsamında şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildi.
Son Dakika › Güncel › Çocuğa İstismar ve Müstehcenlik Soruşturması - Son Dakika
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