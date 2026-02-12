Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede görevden uzaklaştırıldı

Giresun'un Görele İlçe Belediye Başkanı Hasbi Dede, sosyal medya üzerinden paylaştığı öne sürülen bir mesajla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında "çocuğa karşı cinsel taciz" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gönderdiği mesajlar da ifşa olan Dede, İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırıldı.

İLK ETAPTA SERBEST BIRAKILMIŞTI

Cumhuriyet Savcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında ifadeye çağrılan Dede, sevk edildiği mahkeme tarafından ilk etapta tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. Savcılığın karara itiraz etmesi üzerine dosya yeniden değerlendirmeye alındı. Tekrar mahkemeye çıkarılan Dede, Türk Ceza Kanunu'nun 105'inci maddesinde düzenlenen "bir kimseyi cinsel amaçlı olarak taciz" suçlaması kapsamında tutuklandı.

ADLİYENİN ARKA KAPISINDAN ÇIKARILDI

Adliye önünde geniş güvenlik önlemleri alınırken, Dede'nin adliyenin arka kapısından çıkarıldığı öğrenildi. Sağlık kontrolü için Espiye Devlet Hastanesi'ne götürülen Dede, işlemlerinin ardından Espiye L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

İşte o mesajlar: