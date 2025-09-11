Çocuğa Şiddet: Anne ve Sevgilisi Tutuklandı - Son Dakika
Çocuğa Şiddet: Anne ve Sevgilisi Tutuklandı

11.09.2025 09:59
Konya'da annesi ve sevgilisi, 3,5 yaşındaki çocuğa darbedip sigara söndürdü. Çocuk korumaya alındı.

Konya'nın Beyşehir ilçesine bağlı Avşar Mahallesi'nde yer alan bir apartmanda yürekleri parçalayan bir olay yaşandı. Sevgilisi M.A.E. (50) ile 4 ay önce apartmana taşınan H.A.'nın oğlu M.D.Ç.'nin önceki gece saatlerinde ağlamasından endişe duyan komşular, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

ANNE VE SEVGİLİSİ GÖZALTINA ALINDI

Eve gelen polis ekipleri, çocuğun darbedildiğini çeşitli yerlerinde morluklar oluştuğunu görünce anne H.A. ve sevgilisi M.A.E.'yi gözaltına aldı. Ambulansla önce Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, daha sonra Konya Şehir Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.

ÇOCUĞUN VÜCUDUNDA SİGARA SÖNDÜRMÜŞLER

Hastanede yapılan kontrollerde küçük çocuğun vücudunun çeşitli yerlerinde sigara söndürüldüğü, kollarında ve yüzünde darba bağlı morluk olduğu, popo kısmında ise sıcak suya bağlı yanık izlerinin olduğu tespit edildi.

TUTUKLANDILAR

H.A. ve sevgilisi M.A.E., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı. M.D.Ç. ise Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından korumaya alındı.

Kaynak: DHA

